Sivas'ta kedilerin ölü bulunduğu bölgedeki kameralar inceleniyor



Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, bir gün arayla peş peşe ölü bulunan 'Tostos' ve 'İncir' isimli kediler için bölgedeki güvenlik kameraları taranıyor. İncelenen güvenlik kameralarında kedilerden birinin ölü bulunduğu bölgede sokak köpeklerinin dolaştığı görüldü.

Kentte ilk olarak 24 Mayıs günü Çayyurt Mahallesi'nde Gül Dursun'a (47) ait 'Tostos' isimli 5 aylık yavru kedi patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu. 25 Mayıs'ta ise olay yerine yakın bir bölgede bu kez 'İncir' isimli kedi karnında derin yaralar ve tek gözü oyulmuş halde ölü bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı HAYDİ ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bölgede gece saatlerinde iki kedinin gezindiği ve 3 sokak köpeğinin de bu civarda olduğunu tespit etti. Görüntülerde, köpeklerin kedilere saldırdığına dair bir ana rastlanmadı. Ancak polis, kedilere köpeklerin saldırmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Bölgedeki diğer güvenlik kameralarının da inceleneceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2021-05-26 16:07:18



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