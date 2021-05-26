Sivas'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

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Kadriye GÜLSOY/GÜRÜN (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında SivasGürün karayolu Gökçeyazı mevkisinde meydana geldi. Abdullah Kuş (47) yönetimindeki 64 DS 699 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki Abdurrahman (11), Emine (48) ve Büşranur Kuş (13) ile Şükran Fidan (19) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olan Emine ve Abdurrahman Kuş, ilk müdahaleleri sonrası Sivas kent merkezine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gürün Kadriye GÜLSOY

2021-05-26 19:53:08



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