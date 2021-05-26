Sivasspor’dan Altay’a hoş geldin mesajı

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DG Sivasspor Kulübü, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkan Altay Spor Kulübü’nü tebrik etti.

Sivasspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından Süper Lig’e çıkan Altay’ı tebrik ederek, Süper Lig'de İzmir temsilcisine başarılar diledi.

“Tebrikler Altay” başlığıyla yayımlanan mesajda, “20202021 sezonu Spor Toto 1. Lig playoff final maçında Altınordu'yu 10 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen Altay’ı tebrik ediyoruz. Süper Lig'e hoş geldin Altay Spor Kulübü” ifadelerine yer verildi.

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