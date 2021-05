Kangal köpeği yetiştiricisi:"‘Ben üreticiyim’ diyen herkesin suç kayıtlarına bakılsın” Sivas’ta Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeğini üreticilerinin suç kayıtlarına bakılması ve bilirkişinin tayin edilerek takibe alınması gerektiğini söyledi

Sivas’ta Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeği üreticilerinin suç kayıtlarına bakılması ve bilirkişinin tayin edilerek takibe alınması gerektiğini söyledi.

Ülkemizde onlarca korunması gereken hayvan ırkı bulunuyor. Bu ırkların korunması oldukça önem taşıyor. Sivas’ın Dünya’ca ünlü Kangal köpeği ise korunması gereken hayvan ırkları arasında yer alıyor. Zekası ve gücüyle oldukça dikkat çeken Kangal köpeği, özel bir habitat ve bakım istiyor. Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeğinin ırkının korunması için bir öneride bulunarak ‘ben üreticiyim’ diyen herkesin suç kaydına bakılması gerektiğini ve bilirkişi tayin edilip takibe alınarak denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, kangal köpeği yetiştiricilerinin suç kayıtlarına bakılması gerektiğini ifade ederek, “Anadolu’nun üstün, özel ve güzel ırkları kangal köpeklerimizin daha detaylı korunması mikroçiplenmesi ve bununla ilgili bir yasal denetimin ağırlaştırılacağını duyduk ve çok mutlu olduk, çünkü bu konuda kangal ırkının artık, ırk deforme edilme şansı olmayacaktır. Bununla ilgili yasal düzenlemeler, ağır para cezaları, hapis cezaları yaptırımları gelecek, bu daha çok önemsediğim bir konu sağlıklı ellerde, doğru kişilerde hatta ve hatta benim yetkililere tavsiyem şu olacaktır; vatandaşın, ‘ben üretiyorum’ diyenin her türlü hukuki şeylerine bakılmasını tavsiye ediyorum. Suç kaydında sıkıntı var mı yok mu, köpek boğuşturan birisi mi, köpek seven birisi mi bunları önemsiyorum. Yetkililere sesleniyorum asayiş kayıtlarına baksınlar, bu işi yapanları denetlesinler. Mikroçiplenme 2022’de devreye girecek tüm köpeklere, köpek sahipleri denetlenecek. Bu neden yapılıyor? Çalınma olayları, daha iyi kayıt altına alma olayı, daha iyi verimli ıslah projesine dahil edilme olayı gündeme gelecektir kangal köpeği için bunlar önemli” dedi.



“Sahiplenen sokağa salamayacak”

Yıldız, kangal köpeklerinin mikroçiplenmesiyle sokağa salınamayacağını ifade ederek, “Kalıcı kimliklendirme olacak önemli, bunun üstünden her işlem yürütülecek. Devlet köpek sahiplerinden haberdar olacak kimin elinde hangi köpek var bilecek. Nüfus sistemi gibi işleyecektir bu konu. Kalıcı kimliklendirmenin öneminin duyarlılığını bütün üreticilerin ne kadar iyi olduğunu görecek ve buna duyarlı olmak zorunda kalacaktır. Köpeğimizin 34 aylıkken buradan herhangi bir üreticiden alıp götürüp bakamadığı zaman sonra sokağa salma imkanı olmayacak çünkü üzerinde mikroçiplenme hadisesi var. Tüm detayları görüntü alacak ve bununla ilgili cezai yaptırımlar devreye girecek. Kayıtlı bir şekilde yürümesi kangallar için çok önemi olacak yani ıslah edilmesi, bunun selekte edilmesi, devamlılık haline gelmesi kangalın her yönüyle ırk muhafazası için çok önemli bir rol oynayacak. Şunu çok önemsiyorum bir üretici olarak mutlaka ben üretiyorum diyen kişilerin asayiş kaydına kadar girilsin ve bu konu da denetlensin. Kim boğuşturuyor, kimin asayişinde sıkıntı var, kim bununla ilgili dernek kurdu, kuran kimdir bu konu hakkında bir bilirkişi tayin edilmeli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

