Aynı anda görüldüler, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Sivas’ın Gürün ilçesinde ilçesinde yağan yağmurun ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı görsel şölen sundu

Sivas’ın Gürün ilçesinde ilçesin de yağan yağmur ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı görsel şölen sundu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde eşine az rastlanan bir doğa olayı yaşandı. Yağan yağmurun ardından ortaya herkesi kendine hayran bırakan çift gökkuşağı ortaya çıktı. Eşine az rastlanan ve ender görülen çift gökkuşağı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görsel şölen sunan gökkuşağı bir süre sonra kayboldu.

Çift gökkuşağını cep telefonu kamerası ile kaydeden Erol Bozkuş, ilk defa çift gökkuşağı gördüğünü söyledi.

Bir gök kuşağı kırmızı, turuncu, yeşil, mavi ve mor renklerinden meydana gelen bir renk sırasına sahiptir. En çok rastlanan çeşidi ise ilkel yani birinci gökkuşağıdır. Birinci çeşidin, merkez açısı 42 derece civarındadır. Kırmızı renk dış tarafa, mor renk iç tarafa isabet eder. Bazen ışığın merkez açısı 50 derece civarında olur. Bu 50 derece civarında olan gökkuşağı tali yani ikinci gökkuşağıdır.

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