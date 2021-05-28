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Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler (2)

DHA

Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler (2)


TOPRAĞA VERİLDİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Emre Öztürk'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Öztürk için Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Öztürk'ün yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ
2021-05-28 17:08:10

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