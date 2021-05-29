Kafe, lokanta ve restoranlarda normalleşme hazırlıkları Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe, lokanta ve restoranlar, 1 Haziran yeni normalleşme takvimi için hazırlıklarına başladı

Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe, lokanta ve restoranlar, 1 Haziran yeni normalleşme takvimi için hazırlıklarına başladı.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan korona virüs salgını Türkiye genelinde de kendisini hissettirdi. Kısıtlama ve tedbirlerin ardından vaka sayıları her geçen gün artış gösterdi. Vaka sayılarının artması ile tedbirler peş peşe geldi. Covid19 salgını önlemleri kapsamında kafe, restoran gibi işletmeler kapatılmıştı. Uzun bir aranın ardından 1 Haziran itibariyle açılması beklenen kafe, restoran ve lokantalarda hazırlıklar başladı. İşletme sahipleri ve çalışanları yeniden hizmet vermek için gün sayıyor. 1 Haziran öncesi işletmeler dezenfekte edilerek, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizayn ediliyor.



“Biz tükendik, umutlarımız tükendi’’

Kent merkezi Hikmet Işık caddesinde kafe işleten Mesut Topçu, “Bir kapandık sonra tekrar açıldık, iki kapandık sonra tekrar açıldık, üç kapandık sonra tekrar açıldık. İnşallah artık 1 Haziran’dan sonra bir umut var mı yok mu artık konuşamıyoruz. Tekrardan hazırlıklarımızı yaptık.1 Haziran’da da artık tamamen bir açılma bekliyoruz. Bu açılmayı işimiz gücümüz çok olsun, çok para kazanalım diye artık istemiyoruz. Sadece artık biz normale dönmek istiyoruz. İnşallah bu saatten sonra yavaş yavaş normale döneriz. Umudumuz o. Paramız tükendi, biz tükendik, umutlarımız tükendi. İnşallah yeniden filizlenir. Temizliğimi yaptık, aynalarımızı sildik, camlarımızı sildik, çayımızı eksiğimizi tamamladık, bekliyoruz. 1 Haziran’dan sonra arkadaşlarımızı, dostlarımızı tekrardan kafemize bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık’’ dedi.

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