Başkan Çiftçi Belediye Başkanları toplantısında Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, MHP’nin Ankara’da düzenlediği, Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı

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Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, MHP’nin Ankara’da düzenlediği, Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; 226 il ve ilçe belediye başkanı katıldı. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’la bir araya geldi. Talep ve önerilerini dile getirdi.

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