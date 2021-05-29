Sahte jandarma dolandırdı, imdadına gerçek jandarma yetişti Sivas’ta sahte jandarma tarafından dolandırılan kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti. Dolandırıcı yakalandı ziynet eşyaları ve paralar kurtarıldı

Sivas’ta sahte jandarma tarafından dolandırılan kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti. Dolandırıcı yakalandı ziynet eşyaları ve paralar kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas ili Divriği ilçesi Kayacık Mahallesinde meydana geldi. Telefonla dolandırıcılık olayında, Y.D. (25) isimli kişi, F.Ö. isimli yaşlı kadını arayarak kendisini jandarma olarak tanıttı. Yaşlı kadının adının bir dolandırıcılık olayına karıştığını belirterek adresine bir jandarma görevlisi göndereceğini söyledi. Arayan dolandırıcıya inanın yaşlı kadın kapısına gelen şahsa; 5 adet bilezik, 3 adet tam altın ve 7 bin 300 TL nakit para olmak üzere yaklaşık 70 bin 000 TL değerinde ziynet eşyası teslim etti. Yaşlı kadın yakınlarının ayırışı ile dolandırıldığını anlayarak jandarmadan yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri yaptıkları araştırmada dolandırıcının ilçeye taksi ile geldiğini tespit etti. Taksi sürücüsü SMS ile bilgilendirildi. Taksi sürücüsü yolcusunun dolandırıcı olduğunu anladıktan sonra Elazığ ilinde bulunan bir hastanede durup, oyaladığı dolandırıcıyı hastane polisine yakalatmayı başardı. Şüpheli üzerinde yapılan aramada, 3 tam altın, 4 altın bilezik, 3 bin TL nakit para ele geçirildi. Divriği Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alının Y.D., Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları yaşlı kadına teslim edildi.

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