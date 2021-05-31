Sivasspor’dan Anadolu Efes’e tebrik mesajı: "Bu gurur hepimizin"

DG Sivasspor Kulübü, Euroleague’de şampiyon olan Anadolu Efes için, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı. Euroleague’de Barcelona’yı 8681 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Anadolu Efes için kırmızıbeyazlı kulüp, resmi hesaplarından şu mesajı paylaştı:

“Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Organizasyonunun final maçında Barcelona’yı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrikler Anadolu Efes. Bu gurur, bu mutluluk hepimizin.”

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