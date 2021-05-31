Irmağa düşen traktör kepçe yardımıyla kurtarıldı Sivas’ın Ulaş ilçesinde ırmağa düşen traktörü belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Irmağa düşen traktör kepçe yardımıyla kurtarıldı Sivas’ın Ulaş ilçesinde ırmağa düşen traktörü belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı

İHA

Irmağa düşen traktör kepçe yardımıyla kurtarıldı Sivas’ın Ulaş ilçesinde ırmağa düşen traktörü belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde ırmağa düşen traktörü belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.
Çiftçi Caner Köse, tarım arazilerine zarar veren haşere ve böcekleri arazinden uzak tutmak için ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlama tankerinin suyunun bittiğini fark eden Köse, su doldurmak için traktörüyle ırmağa yanaştı. Bu sırada traktörün freni boşaldı. Freni boşalan traktör ırmağın içerisine düştü. Çifti Köse, olayın ardından Ulaş Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kepçeyle yaptığı çalışma sonucunda traktörü ırmağın içerisinden kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor’dan Anadolu Efes’e tebrik mesajı: "Bu gurur hepimizin"
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Anadolu Efes’e tebrik mesajı: "Bu gurur ...
Sivas'ta kamyonet şarampole devrildi; karı- koca öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kamyonet şarampole devrildi; karı- koca ...
Sivas’ta araç şarampole uçtu: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta araç şarampole uçtu: 2 ölü, 4 yaralı
Anaokulu eğitiminde parmakla gösterilecek Sivas’ta Amerikan Kültür Okul Öncesi Eğitim Kurumları (AKD KİDS) 1 Haziran'da kapılarını öğrencilerine açacak
YEREL HABERLER Anaokulu eğitiminde parmakla gösterilecek Sivas’ta ...
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ta ...
Emre'yi öldürüp, gömen şüphelilerden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Emre'yi öldürüp, gömen şüphelilerden 2'si tutuklandı
Dil dökseler de alınmadılar Sivas’ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına (2021-İSG/1) geç kalan adaylar alınmadı
YEREL HABERLER Dil dökseler de alınmadılar Sivas’ta Ölçme, Seçme ve ...
Alarm veren barajda Afrika’yı aratmayan görüntüler Sivas’ta Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı yaşanan kuraklık sebebiyle adeta hayvanlara mera oldu Büyükbaş hayvanların barajda karşıdan karşıya geçtiği görüntüler belgeselleri aratmadı
YEREL HABERLER Alarm veren barajda Afrika’yı aratmayan ...
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş (2)
YEREL HABERLER 40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, ...
Sahte jandarma dolandırdı, imdadına gerçek jandarma yetişti Sivas’ta sahte jandarma tarafından dolandırılan kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti. Dolandırıcı yakalandı ziynet eşyaları ve paralar kurtarıldı
YEREL HABERLER Sahte jandarma dolandırdı, imdadına gerçek jandarma ...
Taşla öldürüp köy mezarlığına gömdüler , 2’si tutuklandı Birlikte alkol aldığı arkadaşlarını taşla öldürüp, köy mezarlığına gömen zanlılar hâkim karşısına çıkartıldı Üç zanlıdan ikisi tutuklandı
YEREL HABERLER Taşla öldürüp köy mezarlığına gömdüler , 2’si ...
Fatma Öz’ün katili tutuklandı, cinayetin altından kıskançlık çıktı Fatma Öz’ün katili Bahri Maraşlı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, Maraşlı mahkemede cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini ileri sürdü
YEREL HABERLER Fatma Öz’ün katili tutuklandı, cinayetin altından ...
Fatma Öz’ün katili tutuklandı, cinayetin altından kıskançlık çıktı Fatma Öz’ün katili Bahri Maraşlı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, Maraşlı mahkemede cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini ileri sürdü
YEREL HABERLER Fatma Öz’ün katili tutuklandı, cinayetin altından ...
Sivasspor, Troy Deeney’e teklif götürecek
YEREL HABERLER Sivasspor, Troy Deeney’e teklif götürecek
Emre'yi öldürüp gömen cinayet şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Emre'yi öldürüp gömen cinayet şüphelileri adliyede
Taşla öldürüp köy mezarlığına gömdüler Birlikte alkol aldığı arkadaşlarını taşla öldürüp, köy mezarlığına gömen zanlılar hâkim karşısına çıkartıldı
YEREL HABERLER Taşla öldürüp köy mezarlığına gömdüler Birlikte alkol ...
Başkan Çiftçi Belediye Başkanları toplantısında Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, MHP’nin Ankara’da düzenlediği, Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi Belediye Başkanları toplantısında Gürün ...
Fatma Öz’ün katili hakim karşısında Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz’ün katili Bahri Maraşlı polis sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkartıldı
YEREL HABERLER Fatma Öz’ün katili hakim karşısında Yaklaşık 40 ...
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
YEREL HABERLER 40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, ...
Kafe, lokanta ve restoranlarda normalleşme hazırlıkları Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe, lokanta ve restoranlar, 1 Haziran yeni normalleşme takvimi için hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kafe, lokanta ve restoranlarda normalleşme ...
Kayıp kadının cesedi bulundu Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz’ün cesedi Sivas’ın Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kadının cesedi bulundu Yaklaşık 40 gündür kayıp ...