Irmağa düşen traktör kepçe yardımıyla kurtarıldı Sivas’ın Ulaş ilçesinde ırmağa düşen traktörü belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı

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Sivas’ın Ulaş ilçesinde ırmağa düşen traktörü belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.

Çiftçi Caner Köse, tarım arazilerine zarar veren haşere ve böcekleri arazinden uzak tutmak için ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlama tankerinin suyunun bittiğini fark eden Köse, su doldurmak için traktörüyle ırmağa yanaştı. Bu sırada traktörün freni boşaldı. Freni boşalan traktör ırmağın içerisine düştü. Çifti Köse, olayın ardından Ulaş Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kepçeyle yaptığı çalışma sonucunda traktörü ırmağın içerisinden kurtardı.

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