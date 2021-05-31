Başkan Eken; "TOBB taşın altına gövdesini koymuştur'' Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Başkanı Mustafa Eken, TOBB'un 76. ve 77. Genel Kurulunda üyelerin sorun ve sıkıntılarının çözümü için bakanlıklarla ve Cumhurbaşkanıyla görüşmeler yapıldığını söyledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Başkanı Mustafa Eken, TOBB'un 76. ve 77. Genel Kurulunda üyelerin sorun ve sıkıntılarının çözümü için bakanlıklarla ve Cumhurbaşkanıyla görüşmeler yapıldığını söyledi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegeleri 76. ve 77. Genel Kuruluna katıldı. Salgın nedeniyle online olarak düzenlenen kurula STSO Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, üst kurul delegeleri Mustafa Sarılar ve Yılmaz Çetin ile Genel Sekreter Erol Gencer katıldı. Genel kurulda oda ve borsalarda görev almış ve hayatını kaybetmiş üyeler rahmet ve dua ile anıldı. Başkan Mustafa Eken, TOBB’un ülke için önemine değinerek, “Yaşadığımız zor günlerde iş dünyasını temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) taşın altına gövdesini koymuştur. Üyelerimizin sorun ve sıkıntılarının çözümü için bakanlıklarla, Cumhurbaşkanımızla görüşmeler yapmıştır. Üyelerimizin talepleri karşısında hızlı ve etkin iletişim kurduğumuz TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, Sivas iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Birliğimizin 76. ve 77. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Yapılması gereken çok iş var”

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, yapılması gereken çok iş olduğunu belirterek, “81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yapılması gereken çok iş var! Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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