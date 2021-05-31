Kazada ölen sürücü toprağa verildi

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesinde şarampole devrilen kamyonette yaşamını yitiren Mustafa Aydın (65) toprağa verildi, eşi Hatun Aydın'ın (51) cenazesi ise Kocaeli'ye gönderildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşimli köyü Gürlevik mezrası yakınlarında meydana geldi. Mustafa Aydın yönetimindeki 58 ZD 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Mustafa Aydın ile eşi Hatun Aydın yaşamını yitirdi, S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) yaralandı.

Aydın çiftinin cenazeleri, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Mustafa Aydın, ilçenin Yeşimli köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eşi Hatun Aydın'ın cenazesi ise ailesinin isteği üzerine defnedilmek için Kocaeli'nin Gebze ilçesine gönderildi.

Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-05-31 16:11:09



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