Yıldırım düşmesi sonucu 4 koyun telef oldu

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Tokat’tın Reşadiye ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle 4 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Reşadiye ilçesi Çınarcık köyü kırsalında meydana geldi. Ömer Tan, küçükbaş hayvanlarını köyün kırsalına otlatmaya götürdü. Bir süre sonra aniden şiddetli yağmur başladı. Bu esnada hayvanların otlandığı alana yıldırım düştü. Sürüdü bulunan 4 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu.

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