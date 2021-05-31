Sel böyle geldi, o anlar kameraya yansıdı Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan yağmur sele neden oldu, selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan yağmur sele neden oldu, selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağmur sele neden oldu. İlçede bazı tarım alanları zarar gördü. Dolu yağışının da etkili olduğu ilçede selin gelişi çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde selle birlikte tarım arazilerini sulamada kullanılan boruların sürüklendiği görüldü.

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