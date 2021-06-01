Ailesinde tiroid hastası olanlar dikkat Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, ailesinde tiroid hastalığı yada tiroidit olanlarda bağışıklık sistemi sorunu olan Hashimoto Tiroditine hastalığının daha fazla görüldüğünü söyledi

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, ailesinde tiroid hastalığı ya da tiroidit olanlarda bağışıklık sistemi sorunu olan Hashimoto Tiroditine hastalığının daha fazla görüldüğünü söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, fazla iyot tüketiminin halk arasında guatr diye bilinen tiroid bezinin bir hastalığı olan Hashimoto Tiroditine neden olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Koyuncu, “Bu hastalıkta vücut, tiroid hücrelerini bu hücrelere karşı uyarılmış bağışıklık hücreleri ile yok etmektedir. Sonuç olarak metabolizmamız için önemli olan tiroid hormonları yapacak hücre sayısı azalarak bu hormonlar düşmeye başlar. Bu duruma hipotiroidi demekteyiz. Bu durum yavaş yavaş gelişebilir. Öncelikle bu tabloda guatr denilen tiroid büyümesi meydana gelir” dedi.



Orta yaş kadınlarda sıkça rastlanıyor

Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, hastalığın genellikle orta yaş kadınlarda görüldüğünü belirterek, “Hashimoto tiroiditinde sebep tam olarak bilinmemekle birlikte ailesinde tiroid hastalığı yada tiroidit olanlarda daha fazla görülmekte. Dışardan fazla iyot alınması da bu tanıya sebep olabilmektedir. Radyasyona maruz kalmakta suçlanmaktadır. Genelde orta yaş bayanlar da görülür. Hastalıkta hipotiroidi gelişmektedir ve bu durumun tedavisi yapılmalıdır. Hipotiroidi artık tiroid bezi yeteri kadar hormon üretemeyecek duruma geldiğinde tiroid hormonları olan T3 ve T4 seviyelerinin düşmesi ve TSH seviyesinin yükselmesi ile olmaktadır. Hastalara dışarıdan tiroid hormonu verilmelidir. Hamilelik döneminde hormon ihtiyacı artacaktır. Bu durumda aylık hormon seviyelerine bakılmalıdır. Gebelikte eğer hormon seviyeleri normal olmazsa bebeğin gelişimi bozulacağı gibi doğumdan sonrada ciddi problemlerle karşılaşılabilinir. Basit bir kan tetkikiyle tanısı konulabilen ve toplumda gerçekten çok görülen bu hastalık basit önlemlerle kişiye zarar vermeden tedavi edilebilmektedir” şeklinde konuştu.

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