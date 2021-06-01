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Kafe ve restoranlarda yüzler güldü Geçtiğimiz gün açıklanan normalleşme adımları kapsamında; kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar sabah 07.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı

İHA

Kafe ve restoranlarda yüzler güldü Geçtiğimiz gün açıklanan normalleşme adımları kapsamında; kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar sabah 07.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı

Geçtiğimiz gün açıklanan normalleşme adımları kapsamında; kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar sabah 07.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini hissettiren korona virüs salgını nedeniyle birçok iş yeri çalışmaya ara vermişti. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımlarıyla birlikte Sivas’ta kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile masada servis vermeye başladı.

“Tepkiler olumlu”
Restoranda fırın ustası olarak çalışan Ali Kara, “Dün itibarıyla Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme sürecinde restoranlarımızda açıldı. Biz zaten bunun hazırlığı içerisindeydik. 1 Haziranı bekliyorduk açıkçası. Bu süreçte çok mağdur olduk. Hem sektör olarak hem çalışanlarımız, işletme sahipleri sıkıntılar yaşadık, biz bunları bu süreçte atlatmak istiyoruz. Daha katı kurallar gelmemesi için var gücümüzle, elimizden gelen hijyen kurallarını uyup, işletmelerimize dezenfektan yaparak müşterilerimize hazır hale getirdik. Bugün itibarıyla hizmete başlamış bulunuyoruz, şimdilik tepkiler olumlu. İnsanlar biraz daha bilinçli, daha da önem gösteriyorlar bizlere yardımcı oluyorlar biz de en güzel şekilde hizmetimizi devam ettireceğiz” dedi.

“Açılması hepimiz için iyi oldu”
Kafe çalışanı Alican Türkmen, “Dün alınan karardan sonra açıldık. İnşallah işlerimizin yoluna girmesini bekliyoruz. Saatlere uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Açılması hepimiz için iyi oldu çünkü çok büyük sıkıntılara girdik uzun bir süredir kapalıyız, insanlarda büyük sıkıntılara girdi, bizde maddi manevi sıkıntıya girdik açıldıktan sonra işlerimizin yoluna gireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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