Şarkışla hayvan pazarı açılıyor Pandemi dolayısı ile kapatılan İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla Hayvan Pazarı, üç aylık aranın ardından yeniden açılıyor

Pandemi dolayısı ile kapatılan İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla Hayvan Pazarı, üç aylık aranın ardından yeniden açılıyor.
İç Anadolu Bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla Hayvan Pazarı, Covid19 tedbirleri kapsamında 3 ay önce kapatılmıştı. 1 Haziran itibariyle atılan kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte pazarın yeniden açılmasına karar verildi. Bugün Şarkışla Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda pazarın 6 Haziran Cumartesi günü hayvan alım satımına açılacağı belirtildi.
Üç ay kapalı kalan pazarın Kurban bayramı açılacak olması hayvan sahiplerini memnun etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.