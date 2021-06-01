Uzmanından son nokta: "Sigara kullanımı Covid-19’un bulaşma riskini azaltmıyor" Dr. Öğr. Üyesi Sanem Karaca iddiaların aksine sigara kullanımının Covid-19’un bulaşma riskini azaltmadığını söyledi

Dr. Öğr. Üyesi Sanem Karaca iddiaların aksine sigara kullanımının Covid19’un bulaşma riskini azaltmadığını söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Sanem Karaca; sigara, nargile, elektronik sigara kullanımı ve sigaranın Covid19 ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Nargilenin zararsızmış gibi algılandığını belirten Dr. Karaca, sigaradan daha zararlı maddeler içerdiğini söyledi.



Birbirlerinden bir farkı yok

Karaca, “Gündemimize son yıllarda düşmüş olan bir ürün. 1824 yaş arasında her iki gençten biri nargile ya da elektronik sigarayı deniyor. Elektronik sigara eğlence amacı ile yapılmış. Elektronik sigara sigaranın bırakılmasına yardımcı bir ürün olarak ortaya çıktı. Bu ürünler 2 çeşit. Bazıları sigaraya benzer şekilde uçlarında bir yanan kırmızı bir ışıkları var şekilleri sigaraya benziyor. Bazıları da tam tersi farklı özellikleri olan ama yine duman çıkarıyor. Bizim önemsediğimiz nokta da bağımlılık yapan maddeyi de içeren ürünler olması. O yüzden bağımlılık yapma potansiyelleri açısından hiçbirinin birbirinden bir üstünlüğü yok, bir eksikliği yok” dedi.



Covid19’a yakalanma riskini arttırıyor

Sigara kullanımının Covid19’a yakalanma riskinizi artırdığını söyleyen Dr. Karaca, “Hastalığın ağır seyretme, yoğun bakıma geçme riskini arttırıyor. Çünkü şöyle düşünün hastalık sadece akciğerleri değil bütün organ sistemlerini etkiliyor. Covid19 pıhtılaşmaya yatkınlık yaratıyor ve hastalarımızın çok büyük bir oranının aslında pıhtılaşma gibi komplikasyon riskinden dolayı vefat ettiklerini gözlemliyoruz. O yüzden sigarada pıhtılaşma riski, damar, kalp sağlığı, böbrek, karaciğer ve akciğer sağlığı açısından zararlı etkileri var. Sigara kesinlikle hastalığın bulaşma riskini azaltmıyor. Sigara kesinlikle hastalığın daha hafif seyretmesinin sağlamıyor” şeklinde konuştu.

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