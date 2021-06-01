Sivasspor, Erkan Eyibil’e kancayı taktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor, 19 yaşındaki orta saha Erkan Eyibil ile temasa geçti.

UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı. Kırmızıbeyazlılar, Ümit Milli Futbol Takımı’nda forma giyen 19 yaşındaki oyuncu Erkan Eyibil’i kadrosuna katmak istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu, 10 numara mevkiinde görev yaparken transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kariyerinde 33 maça çıkan Eyibil, 2 gol attı. 2 kez sarı kartla cezalandırılan genç oyuncu, 22 kez ilk 11’de görev alırken, bin 966 dakika sahada kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.