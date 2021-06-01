Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde, bitişik 40 dükkanın bulunduğu sitenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

4 Eylül Sanayi Sitesi'nde, bitişik 40 dükkanın bulunduğu A Sitesi'nin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Sivas Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettiği yangını söndürdü. Yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-06-01 17:48:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.