Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

İHA

Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu.
Sivas’ta bir süredir etkili olan rüzgar bugün öğleden sonra kuvvetini arttırdı. Kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu. Mimar Sinan Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir binanın duvarı bitişiğinde bulunan binanın balkon ve giriş kısmına devrildi. Her iki olayda da maddi hasar meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın neden olduğu olumsuzluklarda yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını
YEREL HABERLER Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını
Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
YEREL HABERLER Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
En zehirli türler arasında yer alıyor, o ilde görüldü Sivas’ın Divriği ilçesinde bilinen en zehirli yılan türleri arasında yer alan Koca engerek görüntülendi
YEREL HABERLER En zehirli türler arasında yer alıyor, o ilde ...
Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar Sivas’ta dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir çete jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, ...
Sivasspor, Erkan Eyibil’e kancayı taktı
YEREL HABERLER Sivasspor, Erkan Eyibil’e kancayı taktı
Ceviz büyüklüğünde dolu ekinlere zarar verdi
YEREL HABERLER Ceviz büyüklüğünde dolu ekinlere zarar verdi
11 çocuklu Afgan aileden kimlik talebi
YEREL HABERLER 11 çocuklu Afgan aileden kimlik talebi
Matbaasına yuva kuran kumru ve yavrularını korumaya aldı
YEREL HABERLER Matbaasına yuva kuran kumru ve yavrularını korumaya ...
Rektör Yıldız: “Akif’i anlamak ve anlatmak bizim görevimiz’’ Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde online olarak “Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı’’ başlıklı sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Rektör Yıldız: “Akif’i anlamak ve anlatmak bizim ...
Sivas’ta tam kapanmada elektrik tüketimi arttı Sivas’ta 2021 yılı Ramazan bayramında elektrik tüketimi 26 bin megavat saati bulurken tam kapanma süreci ile birlikte üç ilin toplam elektrik tüketimi yüzde 19,3 arttı
YEREL HABERLER Sivas’ta tam kapanmada elektrik tüketimi ...
Uzmanından son nokta: "Sigara kullanımı Covid-19’un bulaşma riskini azaltmıyor" Dr. Öğr. Üyesi Sanem Karaca iddiaların aksine sigara kullanımının Covid-19’un bulaşma riskini azaltmadığını söyledi
YEREL HABERLER Uzmanından son nokta: "Sigara kullanımı Covid-19’un ...
Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaştı kaldı
YEREL HABERLER Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler ...
Şarkışla hayvan pazarı açılıyor Pandemi dolayısı ile kapatılan İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla Hayvan Pazarı, üç aylık aranın ardından yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Şarkışla hayvan pazarı açılıyor Pandemi dolayısı ile ...
Kafe ve restoranlarda yüzler güldü Geçtiğimiz gün açıklanan normalleşme adımları kapsamında; kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar sabah 07.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Kafe ve restoranlarda yüzler güldü Geçtiğimiz gün ...
Suyu çekilen barajda ilginç görüntüler oluştu Sivas’ın Suşehri ilçesinde baraj içerisinde kalan kurumuş ağaçlar görüntüleriyle dikkat çekiyor, kuraklık nedeniyle suların da çekildiği baraj göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Suyu çekilen barajda ilginç görüntüler ...
O ilde Türk semenderi görüldü Sivas’ın Zara ilçesinde Lekeli Semender veya Türk Semenderi olarak adlandırılan Salamandra infraimmaculata görüntülendi
YEREL HABERLER O ilde Türk semenderi görüldü Sivas’ın Zara ilçesinde ...
Ailesinde tiroid hastası olanlar dikkat Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, ailesinde tiroid hastalığı yada tiroidit olanlarda bağışıklık sistemi sorunu olan Hashimoto Tiroditine hastalığının daha fazla görüldüğünü söyledi
YEREL HABERLER Ailesinde tiroid hastası olanlar dikkat Genel Cerrahi Uzmanı Prof. ...
Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Kick boksçu ikizler, kadına şiddete böyle dikkat ...
Kıbrıs kahramanlarından Polat paşa mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Kıbrıs kahramanlarından Polat paşa mezarı başında ...
Sel böyle geldi, o anlar kameraya yansıdı Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan yağmur sele neden oldu, selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Sel böyle geldi, o anlar kameraya yansıdı Sivas’ın ...
Yıldırım düşmesi sonucu 4 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu 4 koyun telef oldu
Uzmanı uyardı: Tuz tüketimine dikkat İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yener Koç, tuz tüketiminin hipertansiyona neden olabileceğini söyledi
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı: Tuz tüketimine dikkat İç Hastalıkları Uzmanı Prof. ...
Kazada ölen sürücü toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen sürücü toprağa verildi
Sivas'ta, lokanta ve kafe esnafından normalleşme hazırlığı
YEREL HABERLER Sivas'ta, lokanta ve kafe esnafından normalleşme ...