Sivas’ta trafik kazaları 2020’de 85 kişiyi hayattan kopardı Sivas il sınırları içerisinde bulunan kara yolu ağında 2020 yılında meydana gelen bin 421 ölümlü - yaralanmalı trafik kazası sonucu 85 kişi öldü, 2 bin 527 kişi yaralandı

Sivas il sınırları içerisinde bulunan kara yolu ağında 2020 yılında meydana gelen bin 421 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucu 85 kişi öldü, 2 bin 527 kişi yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı kara yolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde Sivas’ta bin 421’i ölümlüyaralanmalı, 4 bin 652’si de maddi hasarlı olmak üzere toplam 6 bin 73 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 85 kişinin hayatını kaybettiği Sivas’ta 2 bin 527 kişi de yaralandı. Ölenlerin 31’i kaza yerinde 54’ü ise kaza sonrası yaşama veda etti.



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