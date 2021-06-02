Kartal yavruları emin ellerde Sivas’ta vatandaşlar tarafından mesire alanında bulunan Kaya kartalı yavruları koruma altına alındı

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Sivas’ta vatandaşlar tarafından mesire alanında bulunan Kaya kartalı yavruları koruma altına alındı.

Yavru Kartalları bulan vatandaşlar durumu Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler Yavru Kartalları vatandaşlardan teslim aldı. 2 adet Kaya Kartalı yavrusunun tedavi ve bakımı yapılıp erişkinliğe ulaştıktan sonra doğaya salınacak.

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