Sivas’ta vaka sayıları azalıyor Sivas’ta 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı 102,38 iken 22-28 Mayıs haftasında bu sayı her 100 bin kişide 79,57’ye geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta vaka sayıları azaldı. Kentte 1521 Mayıs tarihlerini kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı 102,38 iken 2228 Mayıs haftasında bu sayı her 100 bin kişide 79,57’ye düştü.

