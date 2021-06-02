33 yıllık evli çift, Afgan kardeşlerle evlat hasretini giderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

33 yıllık evli çift, Afgan kardeşlerle evlat hasretini giderdi

DHA

33 yıllık evli çift, Afgan kardeşlerle evlat hasretini giderdi


Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 33 yıllık evliliklerinden çocuk sahibi olamayan Günay (56) ve Hüsne Büyükkaya (51) çifti, Sevgi Evleri'nde kalan 2 Afgan kardeşe koruyucu aile oldu. Hüsne Büyükkaya, "İlk başta yaşımızdan dolayı sorumluluğu yerine getirip getirememe konusunda düşünürken müracaatımızı yaparak ilk adımımızı attık. İlk süreçte kızımızı aldık. 3 ay sonra da ağabeyini aldık. İyi ki almışız ve iyi ki de bizim oğlumuz ve kızımız olmuşlar. Annelik özlemi çok vardı bende ve bunu çocuklarımda yaşadım" dedi.
Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan 33 yıllık evli Günay ve Hüsne Büyükkaya çiftinin evlendikten bir yıl sonra dünyaya gelen ilk çocukları ölü doğdu. Çiftin 15 yıl önceki ikinci denemelerinde ise bebek anne karnında 1,5 aylıkken öldü. Yıllarca çocukları olmayan ve denemelerden sonuç alamayan Büyükkaya çifti koruyucu aile olmaya karar verdi. Geçen yıl şubat ayında Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran çift, aynı yılın eylül ayında Sevgi Evleri'nde kalan Afganistan uyruklu R.S.'ye (6) koruyucu aile oldu. R.S.'nin ağabeyi A.S.'nin (10) de Sevgi Evleri'nde olduğunu bilen çift, kızlarının doğum gününde onu da kurumdan izin alarak eve getirdi. R.S.'nin ağabeyini özlediğini gören Büyükkaya çifti, kardeşleri birbirinden ayırmamak adına ocak ayında A.S.'ye de koruyucu aile oldu.
Yıllar sonra çocuk sahibi olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getiren Büyükkaya çifti, imkanı olan herkesi koruyucu aile olmaya çağırdı. Annelik duygusunun tarifsiz olduğunu söyleyen Hüsne Büyükkaya, "33 senelik evliyiz, ilk çocuğum ölü dünyaya geldi. Senelerce çocuğumuz olur ümidiyle bekledik ama olmadı. Ben çok istedim ve beyime söyledim. İlk başta beyim yaşımızdan dolayı sorumluluğu yerine getirip getirememe konusunda düşünürken müracaatımızı yaparak ilk adımımızı attık. İlk süreçte kızımızı aldık 3 ay sonra da ağabeyini aldık. İyi ki almışız ve iyi ki de bizim oğlumuz ve kızımız olmuşlar" dedi.
'O ÇOCUKLARI BEN DÜNYAYA GETİRDİM'
Annelik duygusunun tarif edilemeyeceğini belirten Hüsne Büyükkaya, "O çocukları ben dünyaya getirdim. Evlat sevgisi ve kokusu olsun, onların sana `anne´ diyerek gelmesi olsun çok farklı. Onlara sarılıp onları öperken, onların kendine has o kokuları değişik bir şey. Annelik ve evlat sevgisini yaşattı Rabbim. Dünyaya ben getirsem bu duygularım olurdu. Annelik özlemi çok vardı bende ve bunu çocuklarımda yaşadım. Çocuğu olan da çocuk sahiplensin, koruyucu aile olsun istiyorum. Aile ortamı ve sıcaklığı çok farklı oluyor. Ben 51 yaşındayım ama çocuklarımla birlikte ruhum çok gençleşti. Kızımızı aldıktan sonra bize ağabeyi olduğunu söyledi. Babasını karşısına aldı ve 'baba benim bir ağabeyim var ve ben onu çok özledim' dedi. Oğlumuzu kızımızın doğum gününde kurumdan izin alarak evimize getirdik. Oğlumun geri kuruma döneceği gün çantasını hazırlarken bir defter buldum. Defterde bizimle ne kadar mutlu olduğu yazıyordu. Ve eşimle benden hep anne ve baba olarak bizlerden aile olarak bahsetmişti. O yazılar beni çok etkiledi. Sonra oğlumuzu da yanımıza aldık" diye konuştu. 
'İLK DEFA EVLATLI BİR BAYRAM YAŞADIM'
Afganistan uyruklu çocuklarının ilk defa Türk kültürleriyle bayram geçirdiği belirten emekli Günay Büyükkaya ise, "Çocuklarımızla birlikte ben yeniden gençleştim ve doğdum. Evimize güneş doğdu, iyi ki çocuklarımızı almışız. 33 yıllık evlilik hayatımızda ve 56 yıllık dünya hayatımda ilk defa evlatlı bir bayram yaşadım.  Çok duygulandım. Çocuklarım ilk kez anne ve babalı, Türk kültürüne göre bir bayram geçirdi. Biz ise ilk kez çocuklu bir bayram geçirdik. Bu duygunun ifadesi olmaz. Bundan sonra Allah bana ömür verirse her bayramım mutlu geçecek. Biz çocuklarımızı örfümüze ve adetimize uygun yetiştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımıza `büyüklerin eli öpülür, güzel giyinilir ve harçlık verilir´ dedik. Oğlumuz ve kızımız da elimizi öptü, bayramlaştılar. İmkanı olan herkes koruyucu aile olsun istiyorum. Yuvadaki çocuklara kol kanat germek hakikaten farklı bir duygu. Eğer bu duygularımı yaşayacağımı bilseydim belki 10 sene önce bile evlat edinmiştim. Herkese tavsiyemdir, bu mükemmel duyguyu evladı olanlar bile yaşasın" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ
2021-06-02 12:44:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta vaka sayıları azalıyor Sivas’ta 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı 102,38 iken 22-28 Mayıs haftasında bu sayı her 100 bin kişide 79,57’ye geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta vaka sayıları azalıyor Sivas’ta 15-21 Mayıs ...
Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor Sivas yün halılarının metre karesinde 100 bin ilmek bulunurken yapımı aylar sürüyor. Metrekaresi ise bin liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak ...
Kartal yavruları emin ellerde Sivas’ta vatandaşlar tarafından mesire alanında bulunan Kaya kartalı yavruları koruma altına alındı
YEREL HABERLER Kartal yavruları emin ellerde Sivas’ta vatandaşlar ...
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Sivasspor’a kiralandı
YEREL HABERLER Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Sivasspor’a kiralandı
Başvuruyu kaçıranlar desteklemelerden yararlanamayacak 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2020 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek
YEREL HABERLER Başvuruyu kaçıranlar desteklemelerden ...
Sivas 4 Eylül Stadyumu 1 yıllığına Sivasspor'a kiralandı
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Stadyumu 1 yıllığına Sivasspor'a ...
Sivas’ta bulunan araç sayısı 168 bin yaklaştı Sivas’ta bulunan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 167 bin 613 olarak açıklandı
YEREL HABERLER Sivas’ta bulunan araç sayısı 168 bin ...
Sivas’ta trafik kazaları 2020’de 85 kişiyi hayattan kopardı Sivas il sınırları içerisinde bulunan kara yolu ağında 2020 yılında meydana gelen bin 421 ölümlü - yaralanmalı trafik kazası sonucu 85 kişi öldü, 2 bin 527 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazaları 2020’de 85 kişiyi hayattan ...
Afgan aile Türk kimliği için gösteri düzenledi Sivas kent merkezinde yaşayan Afgan Uyruklu 13 kişilik Nasir ailesi Türkiye Cumhuriyetinden kimlik alabilmek için gösteri düzenledi
YEREL HABERLER Afgan aile Türk kimliği için gösteri düzenledi Sivas ...
Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye ...
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi
13 metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 13 metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye ...
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını
YEREL HABERLER Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını
Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
YEREL HABERLER Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
En zehirli türler arasında yer alıyor, o ilde görüldü Sivas’ın Divriği ilçesinde bilinen en zehirli yılan türleri arasında yer alan Koca engerek görüntülendi
YEREL HABERLER En zehirli türler arasında yer alıyor, o ilde ...
Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar Sivas’ta dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir çete jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, ...
Sivasspor, Erkan Eyibil’e kancayı taktı
YEREL HABERLER Sivasspor, Erkan Eyibil’e kancayı taktı
Ceviz büyüklüğünde dolu ekinlere zarar verdi
YEREL HABERLER Ceviz büyüklüğünde dolu ekinlere zarar verdi
11 çocuklu Afgan aileden kimlik talebi
YEREL HABERLER 11 çocuklu Afgan aileden kimlik talebi
Matbaasına yuva kuran kumru ve yavrularını korumaya aldı
YEREL HABERLER Matbaasına yuva kuran kumru ve yavrularını korumaya ...
Rektör Yıldız: “Akif’i anlamak ve anlatmak bizim görevimiz’’ Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde online olarak “Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı’’ başlıklı sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Rektör Yıldız: “Akif’i anlamak ve anlatmak bizim ...
Sivas’ta tam kapanmada elektrik tüketimi arttı Sivas’ta 2021 yılı Ramazan bayramında elektrik tüketimi 26 bin megavat saati bulurken tam kapanma süreci ile birlikte üç ilin toplam elektrik tüketimi yüzde 19,3 arttı
YEREL HABERLER Sivas’ta tam kapanmada elektrik tüketimi ...
Uzmanından son nokta: "Sigara kullanımı Covid-19’un bulaşma riskini azaltmıyor" Dr. Öğr. Üyesi Sanem Karaca iddiaların aksine sigara kullanımının Covid-19’un bulaşma riskini azaltmadığını söyledi
YEREL HABERLER Uzmanından son nokta: "Sigara kullanımı Covid-19’un ...