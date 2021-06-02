Asırlık mesleğiyle geçmişten geleceğe ışık tutuyor Sivas’ta unutulmaya yüz tutmuş Hüsn-i Hat sanatını 30 yıldır sürdüren Halit Köksal, büyük bir incelik isteyen bu sanatı yaşatmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlık mesleğiyle geçmişten geleceğe ışık tutuyor Sivas’ta unutulmaya yüz tutmuş Hüsn-i Hat sanatını 30 yıldır sürdüren Halit Köksal, büyük bir incelik isteyen bu sanatı yaşatmaya devam ediyor

İHA

Asırlık mesleğiyle geçmişten geleceğe ışık tutuyor Sivas’ta unutulmaya yüz tutmuş Hüsn-i Hat sanatını 30 yıldır sürdüren Halit Köksal, büyük bir incelik isteyen bu sanatı yaşatmaya devam ediyor

Sivas’ta unutulmaya yüz tutmuş Hüsni Hat sanatını 30 yıldır sürdüren Halit Köksal, büyük bir incelik isteyen bu sanatı yaşatmaya devam ediyor.
Türkİslam sanatında önemli bir yere sahip olan Hüsni Hat sanatı Kur'anı Kerim harflerinin, tevhid inancı ve estetikle birleşimi sonucunda meydana geliyor. Sivas’ta yaşayan 52 yaşındaki Hattat Halit Köksal merakla başladığı ve yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü mesleğini özveriyle devam ettiriyor. Sivas kent merkezinde bulunan İhramcızade Kültür ve Sanat merkezindeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Köksal, yüzyıllardır değerini koruyan ve oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Hüsni Hat sanatını en ince detayına kadar büyüteç yardımıyla inceleyerek yazıyor. Yazıların maneviyatını hissederek yazmak için mum ışığını tercih eden Köksal, bunun yüz yıllardır kullanıldığını söyledi. Estetik değerler dikkate alınarak ölçülü ve nispetli bir şekilde kamış kalem ve is mürekkebiyle yazı yazma sanatı olan Hüsni Hat sanatı, tarihi, dini ve sanatsal olarak geçmişten geleceğe ışık tutuyor. Mimaride sıklıkla kullanılan bu sanat kapılarda, duvarlarda, mihraplarda, minberlerde ve kubbelerde hayranlık uyandırıyor.

Bin yıllık bir geçmişe sahip
Hattat Halit Köksal, Hüsni Hat sanatını yaklaşık bin yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, “Burada Hüsni Hat dersleri veriyorum. Ayrıca Latin harfleri ve koreografi dersleri veriyoruz. Öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizdeki birinci hedef Hüsni Hat sanatında zincirin kırılmaması. Bu sanatın yaklaşık bin yıllık bir geçmişi var. Hobi olarak başladım ama sonradan profesyonel olarak çalışmaya başladım. Gençlik yıllarımda resimle uğraşıyordum, kara kalem çizim gibi. Meraklıydım harfleri kara kalem çizmeye çalışırdım, uğraşırdım. Hüsni Hat sanatında genelde hala geleneksel malzemeler kullanmaya çalışıyoruz, onu bozmamaya çalışıyoruz. Hüsni Hat’ta yumurta aharı dediğimiz ham kağıdı yumurtanın akıyla ya da nişastayla yaptığımız parlak bir yüzey elde etmek için uğraştığımız bir malzeme var. Onun haricinde kağıdı parlatmak mühreleme yapmak gerekiyor pürüzlerini almak için onda da deniz kabuğu kullanıyoruz, akik taşı kullanıyoruz” dedi.

“Maneviyatını vermeye çalışıyoruz”
Köksal, yazı yazarken iyi bir ışık ortamının olması gerektiğini belirterek, “Yazıyı yazdığınız zaman kalemin gölgesi kağıdın üzerine düşmemesi lazım, iyi bir ışık ortamı olması lazım ki yazınızın gölgesi düşüp de sizi yanlış yazılara yönlendirmesin. Şimdi her imkan var tepe lambalarımız var, masa lambalarımız var çok teferruatlı lambalar kullanıyoruz ama onun lezzetini oradaki maneviyatı hissedebilmek için ben ne yapıyorum ışıkları kapatıyorum, gölge olmayacak şekilde birkaç tane mum yakıyorum gölgesi kağıda düşmeyecek şekilde. O maneviyatı tatmak o duyguları hissetmek manasıyla daha rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum, öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Bunun duygusunu maneviyatını öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Mumun da bu yüzden üstünde duruyoruz öğrenciler düşünsün eskiden ışık yokmuş nasıl yazılıyormuş, insanlar bu işi nasıl becerebiliyormuş, kağıtları nasıl hazırlıyorlarmış esas mevzu bu yani bunun temeline inmeye çalışıyoruz, maneviyatını vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Büyüteç yardımıyla hatayı en aza indiriyor
Köksal, “Büyüteçle bakmaktaki maksat şu; hatayı minimize etmek yani daha az hata yapmak. Mesela kalem çekerken kağıtta pürüzler olabilir, iyi bir ahar olmayabilir, iyi bir düzelme yapılmamış olabilir, mührelemesi güzel olmayabilir gözlerden kaçıyor. O sırada kalem çekerken ufak tefek hatalar çıkıyor bunu uzaktan göremez kimse ama bizim daha iyisini yapabilmemiz için büyüteç kullanıyoruz, telefonla çekip büyütüyoruz. Yazının formunu bozmadan daha böyle modern yazılar yazmaya çalışıyoruz. Klasik yazının ya da geleneksel yazının formunu bozmadan büyüteçle düzeltmeye çalışıyoruz, ince kalemle, divikle, sivri uçlu kalemlerle ya da kalemimizin ince kısımlarıyla onu düzletip daha net ve güzel yazı elde etmeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

33 yıllık evli çift, Afgan kardeşlerle evlat hasretini giderdi
YEREL HABERLER 33 yıllık evli çift, Afgan kardeşlerle evlat ...
Sivas’ta vaka sayıları azalıyor Sivas’ta 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan haftada her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı 102,38 iken 22-28 Mayıs haftasında bu sayı her 100 bin kişide 79,57’ye geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta vaka sayıları azalıyor Sivas’ta 15-21 Mayıs ...
Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor Sivas yün halılarının metre karesinde 100 bin ilmek bulunurken yapımı aylar sürüyor. Metrekaresi ise bin liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak ...
Kartal yavruları emin ellerde Sivas’ta vatandaşlar tarafından mesire alanında bulunan Kaya kartalı yavruları koruma altına alındı
YEREL HABERLER Kartal yavruları emin ellerde Sivas’ta vatandaşlar ...
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Sivasspor’a kiralandı
YEREL HABERLER Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Sivasspor’a kiralandı
Başvuruyu kaçıranlar desteklemelerden yararlanamayacak 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2020 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek
YEREL HABERLER Başvuruyu kaçıranlar desteklemelerden ...
Sivas 4 Eylül Stadyumu 1 yıllığına Sivasspor'a kiralandı
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Stadyumu 1 yıllığına Sivasspor'a ...
Sivas’ta bulunan araç sayısı 168 bin yaklaştı Sivas’ta bulunan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 167 bin 613 olarak açıklandı
YEREL HABERLER Sivas’ta bulunan araç sayısı 168 bin ...
Sivas’ta trafik kazaları 2020’de 85 kişiyi hayattan kopardı Sivas il sınırları içerisinde bulunan kara yolu ağında 2020 yılında meydana gelen bin 421 ölümlü - yaralanmalı trafik kazası sonucu 85 kişi öldü, 2 bin 527 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazaları 2020’de 85 kişiyi hayattan ...
Afgan aile Türk kimliği için gösteri düzenledi Sivas kent merkezinde yaşayan Afgan Uyruklu 13 kişilik Nasir ailesi Türkiye Cumhuriyetinden kimlik alabilmek için gösteri düzenledi
YEREL HABERLER Afgan aile Türk kimliği için gösteri düzenledi Sivas ...
Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Havalandırma borusunda sıkışan yavru kedileri itfaiye ...
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi
13 metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 13 metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye ...
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını
YEREL HABERLER Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını
Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
YEREL HABERLER Sivas'ta fırtına; çatının sac kaplaması uçtu
En zehirli türler arasında yer alıyor, o ilde görüldü Sivas’ın Divriği ilçesinde bilinen en zehirli yılan türleri arasında yer alan Koca engerek görüntülendi
YEREL HABERLER En zehirli türler arasında yer alıyor, o ilde ...
Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar Sivas’ta dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir çete jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, ...
Sivasspor, Erkan Eyibil’e kancayı taktı
YEREL HABERLER Sivasspor, Erkan Eyibil’e kancayı taktı
Ceviz büyüklüğünde dolu ekinlere zarar verdi
YEREL HABERLER Ceviz büyüklüğünde dolu ekinlere zarar verdi
11 çocuklu Afgan aileden kimlik talebi
YEREL HABERLER 11 çocuklu Afgan aileden kimlik talebi
Matbaasına yuva kuran kumru ve yavrularını korumaya aldı
YEREL HABERLER Matbaasına yuva kuran kumru ve yavrularını korumaya ...
Rektör Yıldız: “Akif’i anlamak ve anlatmak bizim görevimiz’’ Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde online olarak “Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı’’ başlıklı sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Rektör Yıldız: “Akif’i anlamak ve anlatmak bizim ...
Sivas’ta tam kapanmada elektrik tüketimi arttı Sivas’ta 2021 yılı Ramazan bayramında elektrik tüketimi 26 bin megavat saati bulurken tam kapanma süreci ile birlikte üç ilin toplam elektrik tüketimi yüzde 19,3 arttı
YEREL HABERLER Sivas’ta tam kapanmada elektrik tüketimi ...