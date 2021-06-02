Valilikten fırtına uyarısı Sivas valiliği kentte beklenen su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve doluya karşı vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı

Sivas Valiliği kentte beklenen su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve doluya karşı vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
Sivas’ta son günlerde görünen fırtına ve şiddetli rüzgar etkisini arttırdı. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. Yapılan açıklamada; “Bugün Sivas çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baslını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar beklenmektedir. Vatandaşlarımızın doğabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması ve gerekli tedbirlerin alınması, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.