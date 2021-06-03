Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (5)

2021 KPSS ücreti ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CENAZELER YARIN TESLİM EDİLECEK

Sivas'ta, kaza sonrası Suşehri ve Gölova devlet hastanelerinin morguna kaldırılan 3'ü çocuk 9 kişiye ön otopsi yapıldı. Bölgeye gelen ailelerinin teşhisinin ardından cenazeler, yarın sabah detaylı otopsi işlemi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilecek. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verilmek üzere memleketlerine götürülecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas

2021-06-03 17:32:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.