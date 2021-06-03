En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta yurt dışından gelen kargodan kokain çıktı, kargo alıcısı hakkında işlem başlatıldı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir şansın kargo ile uyuşturucu temin ettiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan alınan izinle yurt dışından gelen kargoya el konuldu. Açılan kargoda 22.66 gram esrar ve 0.37 gram kokain ele geçirildi. Kargonun alıcısı gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.