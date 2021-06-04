Rıza Çalımbay, korona virüs aşısı oldu

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DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma neticesinde tüm kulüplerdeki oyuncu ve teknik ekip çalışanlarının aşılanması sürüyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da korona virüs aşısının ilk dozunu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaptırdı. 58 yaşındaki teknik adama Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan eşlik etti.

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