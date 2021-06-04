Sivaslı sporcu Atletizm Milli Takımı’na seçildi

Bursa'da yapılan Atletizm Türkiye Şampiyonasında 800 metre branşında Türkiye 2. olan Sivaslı atlet Mehmet Camcı, Milli Takıma seçilerek Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye U20 Şampiyonası’nda yarışan Sivaslı sporcu Mehmet Camcı, dereceyle dönmeyi başardı. Camcı “U20 Türkiye Şampiyonasında” 800 metre kategorisinde 1:54.29 derecesi ile Türkiye 2.’si oldu ve gümüş madalya kazandı. Başarısından ötürü milli takıma seçilen Camcı, Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan, başarılı sporcu Mehmet Camcı’yı tebrik ederek, “Camcı’ya ülkemize ve Sivas’ımıza kattığı değerden, bizlere yaşattığı unutulmaz mutluluktan dolayı teşekkür ediyoruz. Milli forma ile bizleri gururlandırmaya devam edeceği bu yolda başarılarının devamını diliyoruz. Bu başarıyı elde ederken spora ve sporcuya her zaman destek veren ve bizi hiç yalnız bırakmayan Valimiz Salih Ayhan’a teşekkür ederiz. Mehmet Camcı’ya da Milli Takımımızda başarılar diliyorum” dedi.

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