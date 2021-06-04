Kızılırmak'taki balık ölümlerine inceleme

Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/SİVAS, (DHA)TÜRKİYE'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü yakınındaki bazı bölümlerinde, balık ölümleri meydana geldi. Su ve balık ölüsü örnekleri, incelemeye alındı.
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğup, Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, merkeze bağlı Köklüce köyü yakınlarında balık ölümleri görüldü. Son 5 gündür meydana gelen ölümlerde balıkların, nehir kenarlarında bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlendi. Nehirdeki ölü balıkları gören çevredekiler, yetkililere haber verdi. Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede su ve ölü balıklardan incelemek üzere numune aldı. Önceki yıllarda da aynı yerde görülen balık ölümlerinin, sudaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Bölgedeki yüksel hızlı tren hattı köprü inşaatında çalışan Ufuk Özkaracalar, "5 gündür buraya ölü balık geliyor. Yetkilileri aradık. Organize Sanayi Bölgesi'nden bu tarafa kadar olan bölgede balık ölümleri var. Diğer taraflarda ölüm yok. Şikayetimizi ilettik ve yetkililer gelerek numune aldı. Ölü balık ve su numunesi aldılar. Suda zehir olabilir. Bu suya çocuklar giriyor, köylülerin hayvanları bu ırmaktan su içiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS
2021-06-04 16:20:24
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