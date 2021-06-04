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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

DHA

Pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı


Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, ağabeyi Y.D.'nin yetiştirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan A.E.D. (5), hafif yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 80'inci Yüzyıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.D'ye ait pitbul cinsi köpek, bulvar üzerinde kardeşi A.E.D.'ye saldırdı. A.E.D. köpeğin saldırısı sonucu kasığından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.E.D ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.E.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpek ise bölgede bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesine bağlı halde polis ekipleri tarafından bulundu. Saldırgan köpek Sivas Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, köpeğin sahibi Y.D. hakkında tutanak tutuldu.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ
2021-06-04 21:45:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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