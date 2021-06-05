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Özyürek; “Cumhur ittifakının ruhu ile hareket ederiz’’ MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek basın mensupları ile bir araya geldiği programda, “Cumhur ittifakının ruhu ile hareket ederiz ama Sivas’ın taleplerini, ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek için mücadelemizi sonuna kadar götürürüz’’ dedi

İHA

Özyürek; “Cumhur ittifakının ruhu ile hareket ederiz’’ MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek basın mensupları ile bir araya geldiği programda, “Cumhur ittifakının ruhu ile hareket ederiz ama Sivas’ın taleplerini, ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek için mücadelemizi sonuna kadar götürürüz’’ dedi

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek basın mensupları ile bir araya geldiği programda, “Cumhur ittifakının ruhu ile hareket ederiz ama Sivas’ın taleplerini, ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek için mücadelemizi sonuna kadar götürürüz’’ dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Milletvekili Özyürek programda Sivas ile ilgili çeşitli konulara değinerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milletvekili Ahmet Özyürek, burada yaptığı açıklama, "Kenevirle ilgili çalışmalar yürüttük. Bazı arkadaşlar kenevir noktasında önemli mesafe almasına rağmen bazı arkadaşlar ev ev dolaşarak kenevirin zararlı olduğunu anlattı. ‘Sivas’la kenevirin ne alakası var’ demeye başladılar. Kimileri de ‘eksekte fabrikası yok’ dedi. Biz şunu savunduk. Sivas coğrafi açıdan tarıma elverişli bir yer. Kenevir ekecek çiftçilerimiz ve tarlalarımız da var. Gelen taleplerde vardı. Bu nedenle Sivas’ın da kenevir ekilen iller arasın alınması için taleplerimi sürdürdüm. Kenevirin kullanılmadığı alan yok. Çok faydalı bir bitki. Ayrıca ekimi planlanan kenevirlerin uyuşturucu özelliği de yok. Şükürler olsun kararı alındı, imzası atıldı ve Sivas kenevir ekimine izin verilen iller arasına alındı. Biz bunları talep ettik ve aldık. Biz yapalım edelim ama birisi gitsin tohum eksin biriside kurdelesini kessin. Biz orda olmak istemeyiz önemli olan mücadeleyi yaparken o ruhla o samimiyet ile mücadele ile Sivas’ın haklarını savunabilmektir’’ dedi.
“Mücadelem sonsuz olacaktır’’
Milletvekili Özyürek, Sivas için mücadele edeceğini belirterek, “Ben önce cenabı Allah’a söz verdim sonra Sivas’ın yiğit insanlarına söz verdim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu mücadelem sonsuz olacaktır. Çünkü Sivas’ın kalkınması lazım, büyümesi lazım, önünün açılması lazım. Bu yolda bizim Allahtan başka hiçbir şeyden korkumuz yok. Cumhur ittifakının ruhu ile hareket ederiz ama Sivas’ın taleplerini, ihtiyaçlarını, ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek için mücadelemizi sonuna kadar götürürüz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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