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Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi

DHA

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi


Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) -Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu yıl daha iyi bir sezon geçireceklerini ifade eden Çalımbay, "Ben burada olduğum sürece elimden gelen gayreti göstereceğim. Avrupa kupalarında ne gerekiyorsa bu sene yapacağız" dedi.
Demir grup Sivasspor, her konuda anlaşmaya vardığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile Yeni 4 Eylül Stadı'nda sözleşme yeniledi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan'ın yanı sıra, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler de katıldı.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezon yapılan imza töreninde kaç yıllık sözleşme olduğu sorulduğunda `Biz, 1'er yıl devam ediyoruz ama uzun yıllar devam etmeyi arzu ediyoruz´ demiştik. Yine 1 yıllık ama uzun vadeli olacağını düşündüğümüz kontratımıza imza atıyoruz. İmza töreninden sonra yoğun bir transfer çalışmasına başlayıp ihtiyaç olan yerlere transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Her ne kadar imzaları atmasak da hocam ve ekibimiz 1 haftadır İstanbul'daki ofisimizde transfer çalışmalarına devam ediyordu. İnşallah ortaya çıkacak liste ile biz de elimizden gelen fedakarlığı yaparak arzu ettiğimiz başarılara taşlayacak, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Hocama teşekkür ediyorum. Transfer görüşmelerinde elinden gelen fedakarlığı yaptı. Artık çalışma ve transfer zamanı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme zamanı. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu.
'KUMPASIN CEZALANDIRILMASI SEVİNDİRİCİ'
Futbolda şike kumpası davasında çıkan kararları da değerlendiren Otyakmaz, "Bizim için hatırlamak istemediğimiz bir süreç. Bir kumpasa maruz kalmıştık. Hem şahsım he de camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı. İtibar kaybettirici bir projeydi. Zaman içinde her şey ortaya çıktı ve dün karara bağlandı. Bu kumpası kuranlar çok ağır cezalara çaptırıldı. Sivasspor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici ama keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu zarar görmemiş olsaydı" ifadelerini kullandı. 
'İSTİKRARDAN YANAYIM'
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ise kendi memleketinin takımıyla yeniden anlaştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bundan önce 2,5-3 sene burada yine çalışmıştım. Sıkıntılar gördük ama hiçbir zaman pes etmedik. Çok güzel yıllarımız ve çok güzel maçlarımız geçti ve güzel bir şekilde ligi bitirdik. Benim için Sivas çok önemlidir çünkü doğduğum büyüdüğüm bir yer. Stadyumda çok anılarım var, toprak sahadayken dahi. Burada büyüdüm ve futbolu burada çok sevdim. Daha sonra İstanbul´a gittim ve ardından Beşiktaş maceram başladı. Ben hep istikrardan yanayım. Futbolculuk ve antrenörlük hayatımda istikrarlı bir şekilde gitmek için her şeyi yaptım. Burada ben çok sorumluluk taşıyorum. Her şeyim burada. Bunun için benim burada çok başarılı olmam gerekiyor. Ben buradan ayrılana kadar her sezondan alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyordu. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz, zaman zaman da çok güzel günler yaşıyoruz ama futbolun içinde bunlar olan şeyler. Hiçbir zaman pes etmiyoruz" dedi.
'BU SENE AVRUPA'YI TELAFİ EDECEĞİZ'
Geride kalan sezonda pandemi sürecine kadar çok iyi gittiklerini, sonrasında sıkıntılar yaşadıklarını belirten Çalımbay, "Mükemmel bir hava yakalamıştık. Kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Ne zaman pandemi olayı başlayınca o zaman seyirciden uzak kaldık. Ama yine de ligi bırakmadık. Bu sezonda pandemiden etkilenen takımların başında geliyoruz ama hiçbir zaman kopmadık. Hakikaten çok kötü günlerimiz oldu. Sıkıntı yaşadığımızda bize eleştiri de gelebilir bu normal ama biz yine çalışıyorduk. Daha sonra ligin ikinci yarısı başladığında oyuncularımızla konuştuk. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak çok güzel günler yaşattık. 19 maç namağlup şekilde ligi bitirdik. Bu kolay bir şey değil. Ligin sonlarına doğru böyle bir şeyi yakalamak çok zordur. Biz onu da yakaladık. Avrupa Kupalarına da gittik. Çok zorlu maçlarımızı çok iyi şekilde kazandık. Kulübümüzü de iyi bir yere getirdik. Futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün de yönetimimizle konuştuk, anlaştık. Hem bana, hem teknik ekibime, hem sporcu arkadaşlarıma hem de camiamıza hayırlı olsun. Ben burada olduğum sürece elimden gelen gayreti göstereceğim. Sivas´ın yeri bende çok başka ve sorumluluğum çok büyük. En iyisini yapmak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Önümüzdeki Avrupa kupaları çok önemli. Benim bu sene gerçekten çok üzüldüğüm şey Avrupa kupalarında o gruptan çıkamamak oldu. Biz o gruptan kesinlikle çıkardık. Rahatça çıkardık hem de. Baktığınız zaman Villarreal´e 3 gol atan yok gibi. Daha da iyi bitirebilirdik Avrupa maçlarını ama pandemi ve benim gelemediğim 1-2 tane maç oldu. Bunu telafi etmek için Avrupa Kupalarında ne gerekiyorsa bu sene yapacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantıdan görnütüler
-Mecnun Otyakmaz'ın açıklaması
-Rıza Çalımbay'ın açıklaması
-İmza atılması DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN
2021-06-05 13:17:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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