Sivas'ta 11 ilçe, 25 köyde seçim heyecanı başladı



Yasin KIRAS-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti için yapılacak seçimler başladı.

Türkiye genelinde 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimler, Sivas'ta da başladı. Kent genelinde 11 ilçede 25 köy muhtarlığı, merkezde Yenidoğan Mahallesi ile Yıldız beldesinde bulunan Fatih Mahallesi muhtarlığı için seçimler yapılıyor. Saat 08.00'de başlayan seçimlerde görev alan personel ile seçmenler, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Halk, salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyarak sandık başına gelerek oylarını kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRASAlperen YILDIZ

2021-06-06 11:34:35



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