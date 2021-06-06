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Sivas'ta 11 ilçe, 25 köyde seçim heyecanı başladı

DHA

Sivas'ta 11 ilçe, 25 köyde seçim heyecanı başladı


Yasin KIRAS-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti için yapılacak seçimler başladı. 
Türkiye genelinde 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimler, Sivas'ta da başladı. Kent genelinde 11 ilçede 25 köy muhtarlığı, merkezde Yenidoğan Mahallesi ile Yıldız beldesinde bulunan Fatih Mahallesi muhtarlığı için seçimler yapılıyor. Saat 08.00'de başlayan seçimlerde görev alan personel ile seçmenler, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Halk, salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyarak sandık başına gelerek oylarını kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRASAlperen YILDIZ
2021-06-06 11:34:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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