Sivas'ta 27 köy ve mahallede muhtarlık ara seçimine başlandı

Sivas kent genelinde toplamda 27 köy ve mahallede muhtarlık ara seçimine başlandı.

Sivas’ta görevden alınan veya ölüm gibi sebeplerden dolayı muhtarlıkları düşen 11 ilçede, 25 köy ve 2 mahallede muhtarlık ara seçimine başlandı. Seçimde oy kullanma işlemi sabah saat 08.00’de başlayıp akşam 17.00’a kadar sürecek. Seçmenler, merkez ilçe seçim kurullarının belirlediği okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Yenidoğan Mahallesi muhtar adayı Yakup Kaya, bir yarışa girdiklerini belirterek “Eski muhtarımız rahmetli olduğundan dolayı, seçim 2024’te olduğu için erken seçim yapılıyor. Ben de adaylığımı koydum. Bir yarışa girdik mahallemiz ve memleket için inşallah hayırlısı olur. Nasip olursa hizmet edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinde yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına geldiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.