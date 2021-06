Başkan Eken ve Milletvekili Özyürek’ten birlik ve beraberlik mesajı STSO Başkanı Mustafa Eken ve MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, birlik ve beraberlik mesajı vererek salgın sürecinde zor günler yaşayan vatandaş ve esnafların yanlarında olduklarını belirttiler

STSO Başkanı Mustafa Eken ve MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, birlik ve beraberlik mesajı vererek salgın sürecinde zor günler yaşayan vatandaş ve esnafların yanlarında olduklarını belirttiler.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken’i ziyaret etti. Milletvekili Özyürek’e İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan ile yöneticileri de eşlik etti. Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken iş dünyasının talep ve beklentilerini Milletvekili Ahmet Özyürek’e iletti.

“ Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz’’

Başkan Mustafa Eken burada yaptığı açıklamada, “Milletvekilimiz Ahmet Özyürek, Sivas’la ilgili iş dünyamızla ilgili iletilen sorunların çözümü için duyarlı oluyor. Elinden geleni Ankara’da da burada da yapıyor. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Vekilimiz hem iş dünyamızın talep ve beklentilerini istişare etmek hem de 8 bin 300 üyemiz adına bizleri ziyaret etti. Bizlerin gündeme taşıdığı, TOBB ve ilgili bakanlıklara ilettiğimiz iş dünyamızın üyelerimizin talep ve beklentilerini kendisine de aktarıyoruz. Sivas birlik ve beraberlik içerisinde Vekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımızla ve tüm STK’larımızla yaşadığı sorunların üstesinden gelecektir. Sivas TSO olarak tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Yaşanan süreçte biz de taşın altına gövdemizi koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Her zaman devletimizin yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Odamızı ziyaret eden milletvekilimize ve teşkilatlarına yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizler, Sivaslı hemşerilerimizin her zaman yanındayız’’

Milletvekili Ahmet Özyürek ise, “İş dünyasının pandemiden olumsuz etkilendiğini ifade, “Biz teşkilatlar olarak İstasyon ve Atatürk Caddesinde bulunan esnaflarımızı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledik. Salgın sürecinde iş dünyasında yaşanan olumsuz etkileri Sivas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek istişarede bulunmak istedik. Devletimizin verdiği desteklerin yeterli mi yetersiz mi olduğunu bu ziyaretlerde anlıyoruz. Bizler, Sivaslı hemşerilerimizin her zaman yanındayız. Tüm sorun ve sıkıntılarını ilgili makamlara iletiyoruz. Başkanımızla göreve geldiğimiz günden beri uyum içerisinde çalışıyoruz. İstişarelerimizi yapıyoruz, kendilerinin ilettiği konuları gündeme getiriyor takip ediyoruz. Kendisine uyumlu ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda 6. Bölge teşvikleri konusunu Mecliste kimse dile getirmemişti biz bunu TBMM’de gündeme taşıdık. Kenevir konusunda yine biz TBMM kürsüsünde Sivas’ın kenevir ekilecek iller arasına alınmasını talep ettik. Sivas keneviri ne yapacak diyenleri kurdele kesmeye giderken gördük. Bizim için kurdele kesmek önemli değil, bizim gayemiz yiğitler diyarı Sivas’a mutfakta hizmet etmektir” şeklinde konuştu.

