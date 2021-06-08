Karganın tehlikeli oyunu

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Sivas’ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ulaş ilçesinde izleyenleri gülümseten bir olay yaşandı. Ulaş Belediyesi garajında yerde oturan kedi, kendisiyle oyun oynamaya çalışan kargayla neye uğradığını şaşırdı. Yaramaz karga kediyi bir türlü rahat bırakmadı. Uzun süre kediyi rahat bırakmayan karga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kedinin kargaya fazla tepki vermemesi ise dikkat çekti.

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