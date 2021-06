Dünyada ikinci kez yapıldı, hasta sağlığına kavuştu Sivas’ta Oniki Parmak Bağırsağı ile Kalın Bağırsak arasındaki kaçak, dünyada ikinci kez ameliyatsız kapatıldı

Sivas’ta, 12 parmak bağırsağı ile kalın bağırsak arasındaki kaçak, dünyada ikinci kez ameliyatsız kapatıldı.

Uzun süredir bulantı, kusma ve kronik ishal nedeniyle birçok sağlık kuruluşuna başvuran hastanın onikiparmak bağırsağında kaçak tanısı kondu. Böyle bir hastaya dünyada 2. kez yapılan ameliyatsız endoskopik klemps yöntemi uygulanarak hasta sağlığına kavuştu.

Medicana Sivas Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr .Erol Çakmak, bu tarz vakaların dünyada çok nadir görüldüğünü belirterek hastalık ile ilgili bilgi verdi. Çakmak, “Onikiparmak bağırsağı ile kalın bağırsak arasında olan kaçak, hastaya kilo kaybı başta olmak üzere karın ağrısı, iştahsızlık, kusma ishal gibi şikayetler verir. Dünyada çok nadir görülür ve kanser, crohn, divertikül gibi bozukluklara bağlı gelişen bu kaçak hastayı telafisi olmayan ölümcül sonuçlara götürebilir” dedi.



“Onikiparmak bağırsağı ile kalın barsak arasında oluşan kaçak dünyada çok nadir görülüyor”

Çakmak, dünyada 2.kez yapılan yöntem ile hastaya OTSC (Over the Scope Clip) yani kurt kapanı olarak bilinen metalik klipsi başarılı şekilde konarak kapatıldığını belirterek, “Hastamız uzun süredir bulantı, kusma ve kronik ishal nedeniyle birçok sağlık kuruluşuna başvurmuş ancak hastalığı ile ilgili net bir tanı alamamıştı. Son bir yıllık şikayetlerinde kilo kaybının artması ile birlikte kliniğimize başvurdu. Endoskopi önererek işleme başladık. Onikiparmak bağırsağında kaçak yani fistül olduğu tespit edildi ve ardından kolonoskopi planlanarak kolonoskopi işlemini gerçekleştirdik. Kolonoskopide kaçağın bağırsağa açıldığı fistül ağzı görüldü. Bu onikiparmak bağırsağı ile kalın barsak arasında oluşan kaçak dünyada çok nadir görülür ve kanser, crohn, divertikül gibi bozukluklara bağlı gelişir. Bu tip kaçaklar genelde ameliyat ile kapatılır. Bu ameliyatlar büyük ameliyatlar olduğu için hastanede uzun yatış süresi hastanın bakım süreci gibi etkenleri ve komplikasyonları birlikte getirir. Hastamızın konforu için ameliyatsız yönteme karar vererek OTSC klemps yani Kurt kapanı olarak bilinen metalik klipsi başarılı şekilde kaçak olan bölgeye yerleştirerek kapattık. Hastamız duodenokolik fistülün OTSC ile kapatılan dünyada ikinci hastadır. Yaptığımız endoskopi ve kolonoskopi ile kaçağın her iki tarafı başarılı bir şekilde kapandığı görüldü. İşlemden sonrasında oral beslenmeye başlayan hasta kusma ve ishal şikayetlerinin kaybolduğu görüldü. Kısa sürede taburcu ederek evine gönderdik. Bundan sonraki hayatında bu tarz şikayetleri olmayacak, sadece rutin kontrolleri ihmal etmemesi gerekiyor” diye konuştu.



“Dünyada 2.vaka olarak kayıtlara geçti”

Dünyada 2.vaka olarak kayıtlara geçen 61 yaşındaki hasta Hayriye Binay, “Uzun zamandır şikayetlerim mevcuttu birçok tedavi uygulandı fakat sonuca varamadık. Son bir yılda kilo kaybı artınca her şeyden şüphelendik. Öneri üzerine doktorumuz Erol Bey’e ulaştık. Yaptığı tahlil ve tetkiklerden sonra yapacağı işlemi anlattı bizlere. Ailem ile görüşerek işlemi kabul ettim. Hemen ertesi gün birçok şikayetim kayboldu. İshalim, bulantım hemen kesildi. Şimdi çok rahatım” şeklinde konuştu.

