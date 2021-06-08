İlahiyat Fakültesinden kan bağışı kampanyası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi önünde gün boyu süren kan bağışı kampanyasına akademik, idari personelleri ve öğrenciler katıldı. Düzenli olarak kan bağışında bulunan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan ve fakülte öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Adem Çiftçi’ye Kızılay tarafından teşekkür belgesi verildi.

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