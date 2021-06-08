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Başkan Eken: “Kapalı olan sektörler açılmalı” Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken üyelerden gelen talepler hakkında düzenleme bekliyor

İHA

Başkan Eken: “Kapalı olan sektörler açılmalı” Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken üyelerden gelen talepler hakkında düzenleme bekliyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken üyelerden gelen talepler hakkında düzenleme bekliyor.
Başkan Eken, Oda üyelerinin taleplerini TOBB ve ilgili bakanlıklara ilettiklerini belirterek, “Devletimizin, üyelerimizin taleplerine yönelik düzenleme yapmasını bekliyoruz. Birinci talebimiz; Nefes Kredisinde aranan Yüzde 25 ciro kaybı şartının ham maddede meydana gelen artışlar göz önüne alınarak düzenlenmesini ve kaldırılmasını bekliyoruz, bu konuyu TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik ve çözüme kavuşmasını ümit ediyoruz. İkinci maddemiz; hala kapalı olan sektörlerin tamamının açılmasını, özellikle hamamlar ve sinema salonlarının da 15 Haziran itibari ile açılmasını talep ediyoruz. Bu konuda ilgili makamlarla gerekli görüşmeleri yaptık. Ümit ediyoruz bu sektörlerde bir an önce açılır. Üçüncü talebimiz; faaliyetlerine başlayan düğün salonları ve organizasyon firmaları çok zor durumda. İlimizde 3 ay olan sezonda iş yapmaya çalışacak olan bu sektördeki arkadaşlarımız saat uygulaması ve müzik olmadığı için sadece nikah yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle de masraflarını ve giderlerini karşılayamıyor. Düğünlerde yemeiçmenin serbest olacağı gibi 15 Haziran itibariyle müziğin de serbest olmasını talep ediyoruz. Dördüncü talebimiz; yaz sezonunun gelmesiyle birlikte cafe, restoran sektöründe kapanış saatinin 21.00 olması işletmecilerimizi mağdur etmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasının 22.00’den 24.00’e uzatılması ve tüm işyerlerindeki özellikle restoran, cafe ve düğün salonlarında kapanmanın saat 23.00’e kadar uzatılmasını ve pazar günüde açık olmalarını talep ediyoruz. Ayrıca bu sektörler turizmcilerimiz için çok önemli olduğunu bildiğimiz için yasak kapsamından çıkarılarak serbest olmasını istiyoruz” dedi.

“Kabine Toplantısında ilettiğimiz konularda düzenleme yapılmasını bekliyoruz”

Taleplerin oda üyeleri tarafından kendilerine iletilen maddeler olduğunu belirten Başkan Eken, “Pandemi sürecinde üyelerimizden gelen tüm talep ve beklentileri TOBB başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza ve TOBB Ekonomi Şurasında Sayın Cumhurbaşkanımıza ileterek destek istedik. İlettiğimiz taleplerin büyük kısmı çözüme kavuşturuldu. Yaptığımız tüm bildirimlerimizi takip ettik. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 10 Haziran’da yapılacak Kabine Toplantısında ilettiğimiz konularda düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreci birlikberaberlikle, devletmillet iş birliğiyle yeneceğimize inancımız tamdır. Bir taraftan tedbirlerimizi alacağız, diğer taraftan da sektörlerimizin toparlanması için imkanları zorlayacağız. Bu kararlar bir an önce çıkarsa yaz sezonu, bu süreçten en çok etkilenen hizmet sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerimiz için bereketli geçer ve eski günlerimize dönmeye adım adım yaklaşırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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