357 cami tek tek temizleniyor Sivas Belediyesi, kent merkezinde bulunan tüm camilerin temizlik ve dezenfektan işlemini yapıyor

Sivas Belediyesi, kent merkezinde bulunan tüm camilerin temizlik ve dezenfektan işlemini yapıyor.
Tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle temizlik hassasiyetinin daha çok arttığı bugünlerde vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına çalışma başlatan Sivas Belediyesi, şehir merkezinde bulunan 357 camide temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlik çalışmaları kapsamında; camilerin içerisi elektrikli süpürge ile süpürüldükten sonra mikroplardan arındırmak için dezenfekte ediliyor. Camilerin büyüklüğüne göre; günlük 3 ya da 4 cami temizlenebiliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.