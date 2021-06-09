Sivasspor 29 Haziran’da toplanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor 29 Haziran’da toplanıyor

İHA

Sivasspor 29 Haziran’da toplanıyor

DG Sivasspor’un 20212022 sezonu için 29 Haziran'da topbaşı yapacak.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 29 Haziran Salı günü Sivas’ta bir araya gelecek. Kırmızıbeyazlı takım aynı gün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 Temmuz sabahı ise Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan bir otele gidecek.
Yiğidolar Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde 1 Temmuz itibariyle günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını başlayacak. Kampın bitiş tarihi ve oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor Sivas’ın Suşehri ilçesinde 420 bin Liraya mal edilen uygulama serasında meyveden sebzeye birçok fide yetiştirilirken ata tohumu çoğaltma çalışmaları da yapılıyor
YEREL HABERLER Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu ...
Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlası hayranlık uyandırıyor Sivas’ta doğada kendiliğinden yetişen çiçeklerden oluşan tarla görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor
YEREL HABERLER Pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlası hayranlık ...
(ÖZEL) Rıza Çalımbay: Bu yıl hedefimiz hem lig hem de Avrupa kupaları
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rıza Çalımbay: Bu yıl hedefimiz hem lig hem de ...
Sular çekildi, hayvanlara otlak oldu Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta sular çekildi, nehrin içerisindeki adacıklar büyükbaş hayvanlara otlak oldu
YEREL HABERLER Sular çekildi, hayvanlara otlak oldu Türkiye'nin en ...
Sivasspor Fransalı orta saha Olivier Ntcham ile temasa geçti
YEREL HABERLER Sivasspor Fransalı orta saha Olivier Ntcham ile ...
357 cami tek tek temizleniyor Sivas Belediyesi, kent merkezinde bulunan tüm camilerin temizlik ve dezenfektan işlemini yapıyor
YEREL HABERLER 357 cami tek tek temizleniyor Sivas Belediyesi, kent ...
Vali, şehrin fenomeni ile bilek güreşi tuttu
YEREL HABERLER Vali, şehrin fenomeni ile bilek güreşi tuttu
Anadolu’nun nazar boncuğu yenilenen görüntüsüyle ziyaretçilerini bekliyor Sivas’ın Gürün ilçesinde berrak suyuyla Anadolu’nun nazar boncuğu olarak bilinen ‘Gökpınar Gölü’ çevresinde yapılan peyzaj ve ıslah çalışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Anadolu’nun nazar boncuğu yenilenen görüntüsüyle ...
Başkan Eken: “Kapalı olan sektörler açılmalı” Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken üyelerden gelen talepler hakkında düzenleme bekliyor
YEREL HABERLER Başkan Eken: “Kapalı olan sektörler açılmalı” Sivas ...
İlahiyat Fakültesinden kan bağışı kampanyası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER İlahiyat Fakültesinden kan bağışı kampanyası Sivas ...
Sivaslı bıçak ustaları kurban mesaisine erken başladı Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Sivaslı bıçak ustaları haftalar öncesinden çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Sivaslı bıçak ustaları kurban mesaisine erken ...
UEFA’dan Sivasspor hatırlatması
YEREL HABERLER UEFA’dan Sivasspor hatırlatması
Fiyatıyla dudak uçuklatıyor, görenler gözlerine inanamıyor Sivas’ın Altınyayla ilçesinde araba fiyatına satılan dev tosun görenlerin dikkatini çekiyor
YEREL HABERLER Fiyatıyla dudak uçuklatıyor, görenler gözlerine ...
Dünyada ikinci kez yapıldı, hasta sağlığına kavuştu Sivas’ta Oniki Parmak Bağırsağı ile Kalın Bağırsak arasındaki kaçak, dünyada ikinci kez ameliyatsız kapatıldı
YEREL HABERLER Dünyada ikinci kez yapıldı, hasta sağlığına ...
Karganın tehlikeli oyunu
YEREL HABERLER Karganın tehlikeli oyunu
Sivas'ın Zara ilçesinde yılda 900 ton bal üretimi yapılıyor
YEREL HABERLER Sivas'ın Zara ilçesinde yılda 900 ton bal üretimi ...
Üretimde ilk sırada, ihracata hazırlanıyor Sivas’ın Zara ilçesinde üretilen bal kendine has tadı, aroması ve görünümüyle de tercih ediliyor
YEREL HABERLER Üretimde ilk sırada, ihracata hazırlanıyor Sivas’ın ...
Gemerek’te kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gemerek’te kaza: 1 yaralı
Başkandan öğrencilere “online dershane” hizmeti. Sivas’ın Zara İlçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçede ikamet eden öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için ücretsiz “online dershane” hizmetini faaliyete geçirdi
YEREL HABERLER Başkandan öğrencilere “online dershane” hizmeti. ...
Başkan Eken ve Milletvekili Özyürek’ten birlik ve beraberlik mesajı STSO Başkanı Mustafa Eken ve MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, birlik ve beraberlik mesajı vererek salgın sürecinde zor günler yaşayan vatandaş ve esnafların yanlarında olduklarını belirttiler
YEREL HABERLER Başkan Eken ve Milletvekili Özyürek’ten birlik ve ...
Uzmanı uyardı: Bel fıtığı ameliyatı olanlar dikkat Doç. Dr. Mustafa Kandemir, bel fıtığı hastalığının insan hayatını ömür boyunca olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı: Bel fıtığı ameliyatı olanlar dikkat Doç. ...
Kazıda ortaya çıkan 2 seramik parçası heyecan uyandırdı Sivas Kalesi'nde ikinci etabı süren arkeolojik kazı çalışmalarında Hitit dönemine ait olduğu düşünülen 2 seramik parçası bulundu, bulunan parçalar heyecan uyandırdı
YEREL HABERLER Kazıda ortaya çıkan 2 seramik parçası heyecan ...
Türkiye’nin en uzun nehrinde toplu balık ölümleri Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en uzun nehrinde toplu balık ...