Sivasspor 29 Haziran’da toplanıyor

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DG Sivasspor’un 20212022 sezonu için 29 Haziran'da topbaşı yapacak.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 29 Haziran Salı günü Sivas’ta bir araya gelecek. Kırmızıbeyazlı takım aynı gün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 Temmuz sabahı ise Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan bir otele gidecek.

Yiğidolar Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde 1 Temmuz itibariyle günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını başlayacak. Kampın bitiş tarihi ve oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.

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