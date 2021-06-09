Sivasspor'un kamp programı belli oldu

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor'un, yeni sezon öncesi yapacağı kamp programı belirlendi. Kırmızı-Beyazlılar 1 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.
Sezonu son 19 maçı namağlup şekilde 5'inci sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Demir Grup Sivasspor'un kamp programı belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada kırmızı-beyazlıların 29 Haziran'da Sivas'ta toplanacağı duyuruldu. İlk olarak sağlık kontrolünden geçirilecek olan futbolcular ve teknik heyet daha sonra 1 Temmuz itibarıyla Bolu'nun Gerede ilçesindeki Doruk Kaya Otel'de kampa girerek hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-06-09 12:09:19
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