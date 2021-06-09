Uyuşturucu alıp araç kullanması pahalıya patladı Sivas’ta uyuşturucu etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu

Sivas’ta uyuşturucu etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 34.10 gram sentetik kannabinoid, 15.94 gram metamfetamin, 24 adet sentetik ecza hap, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 7 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 15 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında, 3 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapıldı. Bir şahıs hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 6 bin 909 TL idari para cezası uygulanarak şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.