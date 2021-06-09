Uyuşturucu alıp araç kullanması pahalıya patladı Sivas’ta uyuşturucu etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu

Sivas’ta uyuşturucu etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 34.10 gram sentetik kannabinoid, 15.94 gram metamfetamin, 24 adet sentetik ecza hap, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 7 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 15 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında, 3 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapıldı. Bir şahıs hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 6 bin 909 TL idari para cezası uygulanarak şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.