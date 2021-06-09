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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlık fiyatlarında artış

İHA

Kurbanlık fiyatlarında artış

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas’taki kurban kesimi ve fiyatları hakkında açıklama yaptı. Geçen yıla oranla fiyatlarda artış gözlendi.
Başkan Hastaoğlu, Sivas’ta bulunan besicilerle yaptıkları toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada; Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kentteki besici ve üreticilerle yapmış oldukları toplantı sonucunda tosun canlı kilogram fiyatı 32 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 30 TL, dişi koyun 30 TL, erkek koyun ise 35 TL’den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 700 TL, küçükbaş için 150 TL, parçalama ücreti ise paylama hariç 500 TL, et çekim ücreti ise 2 TL olarak belirlendiğini söyledi.
Öte yandan geçtiğimiz yıl fiyatlar şu şekildeydi; tosun canlı kilogram fiyatı 27 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 26 TL, damızlık vasfını kaybetmiş İnek 24 TL, dişi koyun 25 TL, erkek koyun ise 30 TL. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 550 TL, Küçükbaş için 125 TL, parçalama ücreti 450 TL.
Kurbanlık Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Başkan Hastaoğlu, “Hemşerilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini için ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftlikleri tercih edilmelidir. Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamaları konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Vatandaşlarımız aldıkları kurbanlık hayvanları küpe numarası ile "HAYSAG" mobil uygulamasından sorgulayabileceklerdir. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır. Et çekimini ise sadece Kurban Bayramı’nda ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil de hijyen kurallarına her zaman itina gösteren kasaplarda ve marketlerde yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Sivaslı hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı Sivas Ticaret Borsası olarak şimdiden tebrik ediyorum, Allah keseceğiniz kurbanlarınızı kabul etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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