Bitkin halde bulup at sırtında taşıdılar Sivas’ın Zara ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi at sırtında taşınarak tedavi için koruma altına alındı

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Sivas’ın Zara ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi at sırtında taşınarak tedavi için koruma altına alındı.

Sivas’ın Zara ilçesinde geçtiğimiz günlerde vatandaşlar arazide gezindikleri sırada bitkin halde bir yaban keçisi fark etti. Vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler yaban keçisini at sırtına yükledi. 4 saat süren yürüyüşün ardından yaban keçisi araziden aşağı indirildi. Zara Belediyesi Veteriner Hekimi tarafından tedavi edilmek üzere koruma altına alınan yaban keçisinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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