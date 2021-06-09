Üniversite başarısına başarı katıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Mehmet Akif Özdal, “Karadeniz 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde'' ödüle layık görüldü

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Mehmet Akif Özdal, “Karadeniz 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde'' ödüle layık görüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencisi Mehmet Akif Özdal, üniversitemizin adına yeni bir başarı daha kattı. Uluslararası Bilim Akademisi tarafından 6’ncısı düzenlenen “Karadeniz 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde” Doğa Tarihi Müzelerinin Nitelikleri ve Katkılarının İncelenmesi ve Müze ve Sanat Eğitim Sürecini Etkileyen Sorunlar olmak üzere 2 bildiri Başarı Sertifikası ve Genç Bilimci kategorinde ödüllendirildi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Öğretmenliği lisans 3. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Özdal bu başarısıyla uluslararası alanda yapılan sanatsal yarışmalarda ödül almanın gururunu yaşadığını ifade ederek, “Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut’a teşekkür ediyorum” dedi.

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